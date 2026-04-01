Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Jardinage intergénérationnel fabrication d’un Kokedama Familles Rurales Gavray-sur-Sienne

Jardinage intergénérationnel fabrication d’un Kokedama Familles Rurales Gavray-sur-Sienne

Jardinage intergénérationnel fabrication d’un Kokedama Familles Rurales Gavray-sur-Sienne jeudi 23 avril 2026.

Lieu : Familles Rurales

Adresse : 10 Place de la Mairie

Ville : 50450 Gavray-sur-Sienne

Département : Manche

Début : jeudi 23 avril 2026

Fin : jeudi 23 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Gavray-sur-Sienne

Jardinage intergénérationnel fabrication d’un Kokedama

Familles Rurales 10 Place de la Mairie Gavray-sur-Sienne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 14:00:00
fin : 2026-04-23 17:00:00

Date(s) :
2026-04-23

Jardinage intergénérationnel fabrication d’un Kokedama.   .

Familles Rurales 10 Place de la Mairie Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie +33 2 33 70 46 96  gavray.famillesrurales@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jardinage intergénérationnel fabrication d’un Kokedama

L’événement Jardinage intergénérationnel fabrication d’un Kokedama Gavray-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-04-17 par Coutances Tourisme

À voir aussi à Gavray-sur-Sienne (Manche)