Jardinage intergénérationnel fabrication d’un Kokedama Familles Rurales Gavray-sur-Sienne

Gavray-sur-Sienne

Jardinage intergénérationnel fabrication d’un Kokedama

Familles Rurales 10 Place de la Mairie Gavray-sur-Sienne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 14:00:00

fin : 2026-04-23 17:00:00

Date(s) :

2026-04-23

Jardinage intergénérationnel fabrication d’un Kokedama. .

Familles Rurales 10 Place de la Mairie Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie +33 2 33 70 46 96 gavray.famillesrurales@gmail.com

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English : Jardinage intergénérationnel fabrication d’un Kokedama

L’événement Jardinage intergénérationnel fabrication d’un Kokedama Gavray-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-04-17 par Coutances Tourisme