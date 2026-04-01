Jardinage intergénérationnel fabrication d’un Kokedama Familles Rurales Gavray-sur-Sienne
Jardinage intergénérationnel fabrication d’un Kokedama Familles Rurales Gavray-sur-Sienne jeudi 23 avril 2026.
Gavray-sur-Sienne
Jardinage intergénérationnel fabrication d’un Kokedama
Familles Rurales 10 Place de la Mairie Gavray-sur-Sienne Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 14:00:00
fin : 2026-04-23 17:00:00
Date(s) :
2026-04-23
Jardinage intergénérationnel fabrication d’un Kokedama. .
Familles Rurales 10 Place de la Mairie Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie +33 2 33 70 46 96 gavray.famillesrurales@gmail.com
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English : Jardinage intergénérationnel fabrication d’un Kokedama
L’événement Jardinage intergénérationnel fabrication d’un Kokedama Gavray-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-04-17 par Coutances Tourisme
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