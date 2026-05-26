Jardinales Gouville-sur-Mer
Jardinales Gouville-sur-Mer samedi 6 juin 2026.
Gouville-sur-Mer
Jardinales
Rue Paul Doussin Gouville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 17:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Les Jardinales de Gouville sur Mer
Vente de plantes, vide-jardin, exposants, conseils en horticulture.
Buvette et restauration sur place. .
Rue Paul Doussin Gouville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 6 77 14 17 77 fleurissement.intercom@gmail.com
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English : Jardinales
L’événement Jardinales Gouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-26 par Coutances Tourisme
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