Jardiner au naturel au verger partagé de Floirac, verger floirac nicolas et pimprenelle, Floirac
Jardiner au naturel au verger partagé de Floirac, verger floirac nicolas et pimprenelle, Floirac samedi 25 avril 2026.
Jardiner au naturel au verger partagé de Floirac Samedi 25 avril, 10h00 verger floirac nicolas et pimprenelle Gironde
gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00
La SCOP SaluTerre propose, dans le cadre du projet « Jardiner au naturel » porté par Bordeaux Métropole, une animation dédiée à la sensibilisation des habitants à la préservation de la biodiversité. Cet atelier abordera de nombreux thèmes essentiels : haies comme support de biodiversité, l’arbre en ville, les interactions faune / flore et les auxiliaires du jardin. Autant de techniques facilement reproductibles dans vos jardins pour favoriser la biodiversité !
Date : 25 Avril 2026 à 10h00
Lieu : avenue du Président François Mitterrand, à proximité de la crèche Nicolas et Pimprenelle
Inscription obligatoire : par mail à infos@saluterre.com ou par SMS au 07 67 15 87 44
verger floirac nicolas et pimprenelle 27 Avenue du Président François Mitterrand, 33270 Floirac Floirac 33270 Dravemont Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « infos@saluterre.com »}] [{« link »: « mailto:infos@saluterre.com »}]
Une animation dédiée à la préservation de la biodiversité: les haies comme support de biodiversité, l’arbre en ville, les interactions faune/flore et les auxiliaires du jardin. verger biodiversité
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