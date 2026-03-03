Promenade Floirac, de la Préhistoire au 19è siècle

Floirac Lot

Début : 2026-04-22 09:30:00

fin : 2026-04-22

2026-04-22

Promenade entre vallée et causse pour découvrir l’histoire de Floirac, sa géologie, son petit patrimoine et ses paysages

Promenade entre vallée et causse pour découvrir l’histoire de Floirac, sa géologie, son petit patrimoine et ses paysages. Points de vue remarquables

A partir de 8 ans, sur réservation. Lieu de rendez-vous communiqué lors de l'inscription

Floirac 46600 Lot Occitanie +33 5 65 33 81 36

English :

Walk between valley and causse to discover Floirac?s history, geology, heritage and landscapes

