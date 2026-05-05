Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Jardins du logis de Chênard, Jardins du logis de Chênard, Ronsenac

Jardins du logis de Chênard, Jardins du logis de Chênard, Ronsenac

Jardins du logis de Chênard, Jardins du logis de Chênard, Ronsenac samedi 6 juin 2026.

Lieu : Jardins du logis de Chênard

Adresse : Logis de Chênard, Chavenat 16320 Boisné-La Tude, Charente, Nouvelle-Aquitaine

Ville : 16320 Ronsenac

Département : Charente

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Jardins du logis de Chênard 6 et 7 juin Jardins du logis de Chênard Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Déambulation libre à la découverte des différentes ambiances et essences remarquables du jardin.

Jardins du logis de Chênard Logis de Chênard, Chavenat 16320 Boisné-La Tude, Charente, Nouvelle-Aquitaine Ronsenac 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine 06 79 46 23 43 https://logisdechenard.wixsite.com/gite Situé dans un environnement champêtre, l’ensemble comprend notamment une roseraie, un parc à l’anglaise avec des essences remarquables et un jardin à la française. Il a été créé en 1924 par Eugène Bureau, architecte paysagiste charentais. Le jardin et les extérieurs du logis sont inscrits au titre des Monuments historiques.

Superficie : 3 ha Fléché sur la route de Montmoreau à partir de Villebois-Lavalette
Rendez-vous aux jardins

©Anne-Sophie de Gabriac

À voir aussi à Ronsenac (Charente)