Jardins du logis de Chênard, Jardins du logis de Chênard, Ronsenac

Jardins du logis de Chênard 6 et 7 juin Jardins du logis de Chênard Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Déambulation libre à la découverte des différentes ambiances et essences remarquables du jardin.

Jardins du logis de Chênard Logis de Chênard, Chavenat 16320 Boisné-La Tude, Charente, Nouvelle-Aquitaine Ronsenac 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine 06 79 46 23 43 https://logisdechenard.wixsite.com/gite Situé dans un environnement champêtre, l’ensemble comprend notamment une roseraie, un parc à l’anglaise avec des essences remarquables et un jardin à la française. Il a été créé en 1924 par Eugène Bureau, architecte paysagiste charentais. Le jardin et les extérieurs du logis sont inscrits au titre des Monuments historiques.

Superficie : 3 ha Fléché sur la route de Montmoreau à partir de Villebois-Lavalette

Rendez-vous aux jardins

©Anne-Sophie de Gabriac