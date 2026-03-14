Jardins & Nature en Fête

Drevant Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-09

Pour sa troisième édition, Jardins & Nature en Fête confirme son statut d’événement phare dédié à la nature et au jardinage.

Après deux années couronnées de succès, la manifestation revient les 9 et 10 mai à Drevant, promettant une nouvelle fois une immersion totale dans l’univers végétal.

Un écrin de verdure au cœur du Cher

Le village de Drevant, niché dans un cadre naturel préservé, offre un environnement idéal pour célébrer la biodiversité et les savoir-faire locaux. Accessible et inspirant, ce site exceptionnel accueille exposants et visiteurs dans une ambiance chaleureuse et conviviale. .

Drevant 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 08 97 48 43 equipe@drevantjnf.fr

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English :

For its third edition, Jardins & Nature en Fête confirms its status as the leading event dedicated to nature and gardening.

L’événement Jardins & Nature en Fête Drevant a été mis à jour le 2026-03-12 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE