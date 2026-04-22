Jardins ouverts pour la recherche sur le cerveau Uttenhoffen

Uttenhoffen

Jardins ouverts pour la recherche sur le cerveau

21 rue Principale Uttenhoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-08 14:00:00

fin : 2026-05-09 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08 2026-05-10

Le Comité des Parcs et Jardins de France et la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau organisent cet évènement afin de récolter des fonds pour faire avancer la recherche sur le cerveau.

Le Comité des Parcs et Jardins de France et la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau (FRC) organisent cet évènement afin de récolter des fonds pour faire avancer la recherche sur le cerveau. Cette année encore, pour la 23e édition de cette belle opération, nous comptons sur vous pour en faire une réussite et battre des records de collecte pour la recherche !

Le principe de l’opération est très simple pendant le temps d’un week-end, les jardins qui participent à cette ouverture printanière reversent 2 € par visiteur à la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau. Cette opération de collecte d’envergure nationale (plus de 100 jardins participent chaque année) a permis de collecter, depuis son origine, près de 610 000 € permettant le financement de projets de recherche d’excellence en neurosciences.

Pourquoi participer aux Jardins Ouverts pour le Neurodon ? Au-delà de la collecte, cette opération permet de sensibiliser un large public à la problématique des maladies du cerveau et des besoins de financement de la recherche dans ce domaine qui n’épargne quasiment aucune famille.

Organiser un évènement avec les Parcs et Jardins de France permet de montrer que la nature agit positivement sur le cerveau. En effet, des études menées par des scientifiques ont par exemple révèle que pratiquer le jardinage 30 minutes par semaine à l’âge adulte permettrait d’accroitre le sentiment de bien-être. Les jardins et plus largement la nature auraient un effet positif sur le stress, le sommeil, l’appétit et le bien-être mental. Il existe d’ailleurs des jardins à visée thérapeutique ayant fait leurs preuves sur des patients atteints de maladie du cerveau telle que la maladie d’Alzheimer, et bien d’autres maladies… .

21 rue Principale Uttenhoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 84 35 jardinsdelafermebleue@gmail.com

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English :

The Comité des Parcs et Jardins de France and the Fédération pour la Recherche sur le Cerveau are organizing this event to raise funds for brain research.

L’événement Jardins ouverts pour la recherche sur le cerveau Uttenhoffen a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme de l’Alsace Verte