L’œil trompé, Jardins de la Ferme Bleue, Uttenhoffen

L’œil trompé 5 – 7 juin Jardins de la Ferme Bleue Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visite découverte des Jardins de la Ferme Bleue.

Jardins de la Ferme Bleue 21 rue Principale, 67110 Uttenhoffen, France Uttenhoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33388728435 https://www.jardinsdelafermebleue.com Ferme badigeonnée au “Bleu de Hanau” typique de la région. Suite d’ambiances variées : cour d’entrée, carré des ondes, gloriette, jardin régulier, tonnelle, topiaires, hêtrille taillée, allée italienne, jardin de cristal, lierre ciselé, bassin au pied de la tour, œuvres contemporaines. Ce jardin du XXe siècle est un endroit hors du temps à savourer encore… au salon de thé. WC – WC handicapés – Animaux autorisés en laisse – Restauration – Langues parlées : anglais, allemand.

Visite découverte des Jardins de la Ferme Bleue.

©Jardins de la Ferme Bleue