Jardins Secrets Concert de Polar Tropic Espace culturel du Pays de Nay Nay mercredi 24 juin 2026.

Nay

Jardins Secrets Concert de Polar Tropic

Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 20:00:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

L’originalité du dispositif Jardins Secrets réside dans le fait qu’aucun lieu de représentation n’est dévoilé en amont ! Pour le découvrir, il faut réserver sa place !

Polar Tropic est un concert littéraire inédit, un projet musical qui revisite une collection de romans noirs de la Collection Faction (In8 Edition). Sept chansons qui explorent chacune un livre différent avec une profondeur musicale et littéraire indéniable mêlant sonorités électro, ambiances pop et poésie sonore.

Polar Tropic, c’est un trio de musiciens Issus de la scène paloise, auteurs et compositeurs aux univers complémentaires Franck Basly, Stéphane Albert et Pierre-Antoine Lelong.

Ados adultes .

Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 culture@paysdenay.fr

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English : Jardins Secrets Concert de Polar Tropic

L’événement Jardins Secrets Concert de Polar Tropic Nay a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay