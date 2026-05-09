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Jaunay’Scapades Balade avec Câlin le lapin La Chapelle-Hermier

Jaunay’Scapades Balade avec Câlin le lapin La Chapelle-Hermier mercredi 15 juillet 2026.

Adresse : La Baudrière

Ville : 85150 La Chapelle-Hermier

Département : Vendée

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

La Chapelle-Hermier

Jaunay’Scapades Balade avec Câlin le lapin

La Baudrière La Chapelle-Hermier Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 09:30:00
fin : 2026-07-15 11:30:00

Date(s) :
2026-07-15

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La Baudrière La Chapelle-Hermier 85150 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 05 90 49  contact@achards-tourisme.com

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English :

L’événement Jaunay’Scapades Balade avec Câlin le lapin La Chapelle-Hermier a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme du Pays des Achards

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