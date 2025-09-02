J’AURAIS VOULU ÊTRE JEFF BEZOS Saison Ah? Palais des Congrès Parthenay

J’AURAIS VOULU ÊTRE JEFF BEZOS Saison Ah? Palais des Congrès Parthenay samedi 17 janvier 2026.

J’AURAIS VOULU ÊTRE JEFF BEZOS Saison Ah?

Palais des Congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay Deux-Sèvres

Collectif P4 (69)

Un feu d’artifice satirique sur un empereur de la tech !

​Plongez dans un cabaret déjanté qui épingle Jeff Bezos et son hydre tentaculaire l’empire Amazon. Entre alexandrins, vaudeville, absurde, rap et éclats d’humour, le Collectif P4 mêle faits documentés et fantaisie mordante pour décortiquer, avec un regard corrosif et décalé, l’ascension d’un milliardaire pas comme les autres. C’est aussi une pièce sur les petites entorses à la dignité que nous devons faire pour ne pas être exclu du monde, qui parle d’un pouvoir démesuré et d’une immense ambition flirtant avec la mégalomanie.

Le Collectif P4 milite pour un théâtre partout et pour tout le monde. Une farce piquante et tout terrain qui explore les dérives d’un monde où la technologie s’immisce jusque dans nos âmes.

​Prix “Coup de coeur” de la presse Avignon OFF 2024

Dès 10 ans. .

Palais des Congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 22 37 RESAHsaison.festival@gmail.com

