Jazz à la Bazinière Le Jazz bat la campagne Saint-Maixent-de-Beugné
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Maixent-de-Beugné
Informations pratiques
Saint-Maixent-de-Beugné
Jazz à la Bazinière Le Jazz bat la campagne
Ferme de la Bazinière Saint-Maixent-de-Beugné Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
19h Noctule la musicienne des prés, et ses invités. Buvette et restauration sur place. 21h Koriba Orchestra (groove et rythmes afro-beat). Organisé par le CARUG et la municipalité. .
Ferme de la Bazinière Saint-Maixent-de-Beugné 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Jazz à la Bazinière Le Jazz bat la campagne
L’événement Jazz à la Bazinière Le Jazz bat la campagne Saint-Maixent-de-Beugné a été mis à jour le 2026-08-06 par CC Val de Gâtine