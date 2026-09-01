Informations pratiques

Saint-Maixent-de-Beugné

Jazz à la Bazinière Le Jazz bat la campagne

Ferme de la Bazinière Saint-Maixent-de-Beugné Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

19h Noctule la musicienne des prés, et ses invités. Buvette et restauration sur place. 21h Koriba Orchestra (groove et rythmes afro-beat). Organisé par le CARUG et la municipalité. .

Ferme de la Bazinière Saint-Maixent-de-Beugné 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Jazz à la Bazinière Le Jazz bat la campagne

L’événement Jazz à la Bazinière Le Jazz bat la campagne Saint-Maixent-de-Beugné a été mis à jour le 2026-08-06 par CC Val de Gâtine