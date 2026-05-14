Jazz à la chapelle St- Nicolas: Doris BULA trio Route de Kermarval Plougasnou

Plougasnou

Jazz à la chapelle St- Nicolas: Doris BULA trio

Route de Kermarval Chapelle Saint-Nicolas Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 18:30:00

fin : 2026-07-22 19:45:00

Date(s) :

2026-07-22

Doris BULA Trio Doris Bula (chant) ; Louis ALLEAUME (trompette/guitare) et Bertrand SEYNAT (contrebasse). Dans cette si belle chapelle, récemment restaurée par l’ Association Saint-Nicolas , jazz vocal, blues et chansons françaises revisitées, tout en élégance et émotion! Libre Participation. .

Route de Kermarval Chapelle Saint-Nicolas Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 85 81 92 84

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English : Jazz à la chapelle St- Nicolas: Doris BULA trio

L’événement Jazz à la chapelle St- Nicolas: Doris BULA trio Plougasnou a été mis à jour le 2026-05-11 par OT BAIE DE MORLAIX