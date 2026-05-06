Jazz au cœur du Saint Mont SABAZAN Sabazan

Sabazan

Jazz au cœur du Saint Mont

SABAZAN Château de Sabazan Sabazan Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 11:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Plaimont réaffirme son partenariat avec Jazz in Marciac pour cette nouvelle édition de notre festival en proposant un concert au cœur des vignes de Saint Mont.

11h visite pédagogique du terroir du Château de Sabazan est proposée avec observation des sols, découverte des anciens cépages locaux et dégustation des grands vins de Saint Mont.

12h concert de Baptiste Herbin et Nicolas Gardel Gratuit

13h Pique-nique champêtre composé de produits d’excellence de notre région et de nos vins de l’AOC Saint Mont

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SABAZAN Château de Sabazan Sabazan 32290 Gers Occitanie +33 5 62 69 62 87

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English :

Plaimont reaffirms its partnership with Jazz in Marciac for this latest edition of our festival by offering a concert in the heart of the Saint Mont vineyards.

11 a.m.: An educational tour of the Château de Sabazan terroir with soil observation, discovery of ancient local grape varieties and tasting of Saint Mont’s great wines.

12pm: concert by Baptiste Herbin and Nicolas Gardel ? Free

1pm: Country-style picnic featuring local produce and AOC Saint Mont wines

L’événement Jazz au cœur du Saint Mont Sabazan a été mis à jour le 2026-05-06 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65