Jazz au Jardin Carré Jazz Society Jaulnay
dimanche 30 août 2026 · Jaulnay
Informations pratiques
Jaulnay
Jazz au Jardin Carré Jazz Society
Dans le jardin de Chantal et Patrick Jaulnay Indre-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-30
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Le swing américain et l’élégance de la chanson française.
Vingt musiciens sur scène, un merveilleux grand orchestre de jazz dans un parc enchanteur.
Le swing américain et l’élégance de la chanson française.
Vingt musiciens sur scène, un merveilleux grand orchestre de jazz dans un parc enchanteur !
De Frank Sinatra à Henri Salvador, de Claude Nougaro à Charles Aznavour, en passant par Count Basie et Duke Ellington, le Carré Jazz Society vous invite à un voyage musical élégant, festif et intemporel.
Un concert chaleureux à partager en famille ou entre amis.
A l’issue du concert, pour ceux qui le souhaitent, possibilité d’un repas participatif. Chacune et chacun apporte une collation pour la mettre en partage avec l’ensemble du public. 10 .
Dans le jardin de Chantal et Patrick Jaulnay 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 10 83 27 51 braouezecpatrick@gmail.com
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English :
American swing and the elegance of French chanson.
Twenty musicians on stage—a wonderful big jazz band in an enchanting park.
L’événement Jazz au Jardin Carré Jazz Society Jaulnay a été mis à jour le 2026-08-23 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme