Informations pratiques

Jaulnay

Jazz au Jardin Carré Jazz Society

Dans le jardin de Chantal et Patrick Jaulnay Indre-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Le swing américain et l’élégance de la chanson française.

Vingt musiciens sur scène, un merveilleux grand orchestre de jazz dans un parc enchanteur.

Le swing américain et l’élégance de la chanson française.

Vingt musiciens sur scène, un merveilleux grand orchestre de jazz dans un parc enchanteur !

De Frank Sinatra à Henri Salvador, de Claude Nougaro à Charles Aznavour, en passant par Count Basie et Duke Ellington, le Carré Jazz Society vous invite à un voyage musical élégant, festif et intemporel.

Un concert chaleureux à partager en famille ou entre amis.

A l’issue du concert, pour ceux qui le souhaitent, possibilité d’un repas participatif. Chacune et chacun apporte une collation pour la mettre en partage avec l’ensemble du public. 10 .

Dans le jardin de Chantal et Patrick Jaulnay 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 10 83 27 51 braouezecpatrick@gmail.com

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English :

American swing and the elegance of French chanson.

Twenty musicians on stage—a wonderful big jazz band in an enchanting park.

L’événement Jazz au Jardin Carré Jazz Society Jaulnay a été mis à jour le 2026-08-23 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme