Jazz avec Biréli Lagrène Chemin du Liana Lescar
samedi 3 octobre 2026 · Chemin du Liana · Lescar
Informations pratiques
Lescar
Jazz avec Biréli Lagrène
Chemin du Liana Chapiteau du Liana Lescar Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Une guitare, et c’est tout l’univers de Biréli Lagrène qui se déploie.
Artiste d’exception, il est l’un des plus grands musiciens de jazz de ces dernières décennies.
Véritable icône en matière de musique improvisée, l’artiste allie une maîtrise technique virtuose et une inspiration hors du commun.
Né en Alsace dans une famille manouche, l’artiste n’a cessé depuis l’âge de quatre ans
de développer son talent exceptionnel pour la guitare, en s’imprégnant de nombreux
styles Django Reinhardt, Wes Montgomery, George Benson, Jimmy Hendrix ou Eric
Clapton.
Aujourd’hui, il est considéré comme le maître d’une alchimie tenant du miracle, mêlant les registres du jazz tzigane, traditionnel, moderne, rock, fusion , depuis la musique classique à la chanson française, en passant par le folklore bavarois.
– La Régalote propose de vous restaurer avant et à l’issue de la représentation – .
Chemin du Liana Chapiteau du Liana Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98
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English : Jazz avec Biréli Lagrène
L’événement Jazz avec Biréli Lagrène Lescar a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Pau
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