Jazz avec Biréli Lagrène Chemin du Liana Lescar

Informations pratiques

Lescar

Jazz avec Biréli Lagrène

Chemin du Liana Chapiteau du Liana Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Une guitare, et c’est tout l’univers de Biréli Lagrène qui se déploie.

Artiste d’exception, il est l’un des plus grands musiciens de jazz de ces dernières décennies.

Véritable icône en matière de musique improvisée, l’artiste allie une maîtrise technique virtuose et une inspiration hors du commun.

Né en Alsace dans une famille manouche, l’artiste n’a cessé depuis l’âge de quatre ans

de développer son talent exceptionnel pour la guitare, en s’imprégnant de nombreux

styles Django Reinhardt, Wes Montgomery, George Benson, Jimmy Hendrix ou Eric

Clapton.

Aujourd’hui, il est considéré comme le maître d’une alchimie tenant du miracle, mêlant les registres du jazz tzigane, traditionnel, moderne, rock, fusion , depuis la musique classique à la chanson française, en passant par le folklore bavarois.

– La Régalote propose de vous restaurer avant et à l’issue de la représentation – .

Chemin du Liana Chapiteau du Liana Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98

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English : Jazz avec Biréli Lagrène

L’événement Jazz avec Biréli Lagrène Lescar a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Pau