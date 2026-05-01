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Jazz bat la campagne Ella et Louis Quartet Fénery

Jazz bat la campagne Ella et Louis Quartet Fénery

Jazz bat la campagne Ella et Louis Quartet Fénery vendredi 29 mai 2026.

Adresse : Ancienne gare

Ville : 79450 Fénery

Département : Deux-Sèvres

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Fénery

Jazz bat la campagne Ella et Louis Quartet

Ancienne gare Fénery Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 21:00:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

Jazz bat la campagne Concert Ella et Louis Quartet

Les musiciens du quartet Ella & Louis ont décidé de reprendre les chansons d’Ella Fitzgerald et Louis Armstrong en les présentant sous
une forme nouvelle. Tout en cherchant l’originalité, ils ont gardé les deux composantes essentielles d’Ella et Louis que sont le souffle du blues et le swing de la danse ..

Membres:
Joumas Audrey Chant
Meunier Arnaud Bugle, Trompette
Durand Bruno Piano
Guillaume Souriau Contrebasse   .

Ancienne gare Fénery 79450 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   contact@lejazzbatlacampagne.com

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English : Jazz bat la campagne Ella et Louis Quartet

L’événement Jazz bat la campagne Ella et Louis Quartet Fénery a été mis à jour le 2026-05-14 par CC Parthenay Gâtine