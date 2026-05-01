Fénery

Jazz bat la campagne Ella et Louis Quartet

Ancienne gare Fénery Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 21:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Jazz bat la campagne Concert Ella et Louis Quartet

Les musiciens du quartet Ella & Louis ont décidé de reprendre les chansons d’Ella Fitzgerald et Louis Armstrong en les présentant sous

une forme nouvelle. Tout en cherchant l’originalité, ils ont gardé les deux composantes essentielles d’Ella et Louis que sont le souffle du blues et le swing de la danse ..

Membres:

Joumas Audrey Chant

Meunier Arnaud Bugle, Trompette

Durand Bruno Piano

Guillaume Souriau Contrebasse .

Ancienne gare Fénery 79450 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@lejazzbatlacampagne.com

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English : Jazz bat la campagne Ella et Louis Quartet

L’événement Jazz bat la campagne Ella et Louis Quartet Fénery a été mis à jour le 2026-05-14 par CC Parthenay Gâtine