Jazz bat la campagne Ella et Louis Quartet Fénery
Jazz bat la campagne Ella et Louis Quartet Fénery vendredi 29 mai 2026.
Fénery
Jazz bat la campagne Ella et Louis Quartet
Ancienne gare Fénery Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 21:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Jazz bat la campagne Concert Ella et Louis Quartet
Les musiciens du quartet Ella & Louis ont décidé de reprendre les chansons d’Ella Fitzgerald et Louis Armstrong en les présentant sous
une forme nouvelle. Tout en cherchant l’originalité, ils ont gardé les deux composantes essentielles d’Ella et Louis que sont le souffle du blues et le swing de la danse ..
Membres:
Joumas Audrey Chant
Meunier Arnaud Bugle, Trompette
Durand Bruno Piano
Guillaume Souriau Contrebasse .
Ancienne gare Fénery 79450 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@lejazzbatlacampagne.com
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English : Jazz bat la campagne Ella et Louis Quartet
L’événement Jazz bat la campagne Ella et Louis Quartet Fénery a été mis à jour le 2026-05-14 par CC Parthenay Gâtine