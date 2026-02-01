Jazz-Brunch : Georges Edouard Nouel La Bellevilloise Paris

Originaire de la Martinique, Georges Edouard Nouel est une figure du jazz creole comme en témoigne sa longue carrière. Il a joué avec les plus grands noms du jazz et nous fait l’honneur d’une visite à la Bellevilloise. Il sera accompagné par Matteo Nocera à la batterie et Ben Body à la basse. Pour les amateurs de jazz aux sonorités caribéennes, Georges-Edouard Nouel s’inscrit dans la tradition de pianistes antillais aussi talentueux que Marius Cultier, Michel Sardaby et Alain Jean-Marie.

Deux services 11h30 & 14h

Georges Edouard Nouel en concert à la Bellevilloise le 22 mars !

Le dimanche 22 février 2026

de 14h00 à 16h00

payant Tarif (-11 ans) : 13 EUR

Tarif : 32 EUR Public adultes.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

