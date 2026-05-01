JAZZ : Centenaire de Miles Davis

A l’occasion du centenaire de la naissance de Miles DAVIS, les classes de jazz de Stéphane AUDARD, accompagnées du trompettiste Yoann LOUSTALOT, rendent hommage à ce célèbre artiste américain.

Concert des classes de jazz de Stéphane AUDARD aux côtés du trompettiste Yoann LOUSTALOT pour le centenaire de Miles Davis

Le mardi 26 mai 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit

Placement libre dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-26T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-26T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-26T19:00:00+02:00_2026-05-26T20:30:00+02:00



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