JAZZ : Centenaire de Miles Davis
JAZZ : Centenaire de Miles Davis mardi 26 mai 2026.
A l’occasion du centenaire de la naissance de Miles DAVIS, les classes de jazz de Stéphane AUDARD, accompagnées du trompettiste Yoann LOUSTALOT, rendent hommage à ce célèbre artiste américain.
Concert des classes de jazz de Stéphane AUDARD aux côtés du trompettiste Yoann LOUSTALOT pour le centenaire de Miles Davis
Le mardi 26 mai 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit
Placement libre dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-26T22:00:00+02:00
fin : 2026-05-26T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-26T19:00:00+02:00_2026-05-26T20:30:00+02:00
+33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=61584167236321 https://www.facebook.com/profile.php?id=61584167236321