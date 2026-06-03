Jazz dans les Vignes Septet Lionel DANDINE Espace Gérard Sautel Visan

Informations pratiques

Visan

Jazz dans les Vignes Septet Lionel DANDINE

Espace Gérard Sautel 170 Route de Valréas Visan Vaucluse

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:30:00

fin : 2026-10-09 22:30:00

Date(s) :

2026-10-09

Jazz dans la Vignes à Visan Septet Lionel DANDINE

.

Espace Gérard Sautel 170 Route de Valréas Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 20 67 62 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Jazz dans la Vignes in Visan: Septet Lionel DANDINE

L’événement Jazz dans les Vignes Septet Lionel DANDINE Visan a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes