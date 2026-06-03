Jazz dans les Vignes Septet Lionel DANDINE Espace Gérard Sautel Visan
vendredi 9 octobre 2026 · Espace Gérard Sautel · Visan
Informations pratiques
Visan
Jazz dans les Vignes Septet Lionel DANDINE
Espace Gérard Sautel 170 Route de Valréas Visan Vaucluse
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:30:00
fin : 2026-10-09 22:30:00
Date(s) :
2026-10-09
Jazz dans la Vignes à Visan Septet Lionel DANDINE
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Espace Gérard Sautel 170 Route de Valréas Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 20 67 62 22
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English :
Jazz dans la Vignes in Visan: Septet Lionel DANDINE
L’événement Jazz dans les Vignes Septet Lionel DANDINE Visan a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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