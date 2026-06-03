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AGENDA · Visan

Jazz dans les Vignes Septet Lionel DANDINE Espace Gérard Sautel Visan

vendredi 9 octobre 2026 · Espace Gérard Sautel · Visan

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Espace Gérard Sautel
Adresse
170 Route de Valréas
Ville
84820 Visan
Département
Vaucluse
Tarif
20 20

Visan

Jazz dans les Vignes Septet Lionel DANDINE

Espace Gérard Sautel 170 Route de Valréas Visan Vaucluse

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:30:00
fin : 2026-10-09 22:30:00

Date(s) :
2026-10-09

Jazz dans la Vignes à Visan Septet Lionel DANDINE
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Espace Gérard Sautel 170 Route de Valréas Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 20 67 62 22 

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English :

Jazz dans la Vignes in Visan: Septet Lionel DANDINE

L’événement Jazz dans les Vignes Septet Lionel DANDINE Visan a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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