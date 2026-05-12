Jazz des cinq continents Marie Carnage RD 22 Vernègues

Vernègues

Jazz des cinq continents Marie Carnage

Jeudi 4 juin 2026 à partir de 20h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. RD 22 Chapelle Saint-Symphorien Vernègues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 20:30:00

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-06-04

L’espace extérieur de la chapelle Saint-Symphorien accueille une soirée étape du festival marseillais Jazz des cinq continents Marie Carnage vous fait voyager dans les rythmes de la Nouvelle-Orléans !

Jazz des Cinq continent, l’évènement jazz de Marseille, fait escale à Vernègues pour une soirée spéciale !



Marie Carnage est un groupe de jazz déjanté qui puise ses inspirations au cœur de la Nouvelle-Orléans. Entre classiques revisités et compositions originales, ils vous embarquent dans un voyage exotique au gré du calypso, du swing et des rythmes chaloupés.

Le jazz New Orleans, musique traditionnelle du sud des États-Unis, chargée d’histoire et synonyme de carnaval, de fête et de joie, réunit toutes les conditions pour vous faire passer une super soirée !

Ils sont sept sur scène pour vous plonger au cœur de la Louisiane des années 1920-1930. Le groupe a déjà fait vibrer de belles scènes locales à Pertuis, Venelles ou Forcalquier, mais aussi le Marseille Jazz Festival, l’événement jazz phare de la région !

Un groupe d’enfer qui va mettre le feu toute la soirée !



Une soirée avec le soutient de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence et de la Commune de Vernègues. .

RD 22 Chapelle Saint-Symphorien Vernègues 13116 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 36 07 accueil@vernegues.com

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English :

The suroundings of the St-Symphorien chapel welcomes a concert from the festival Jazz des cinq continents ( Jazz from five continents ) Marie Carnage takes you on a journey to New Orleans !

L’événement Jazz des cinq continents Marie Carnage Vernègues a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme du Massif des Costes