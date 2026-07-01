Informations pratiques

Grièges

Jazz en Herbe

Mairie Grièges Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 20:30:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

NUBU vous proposeras de la musique jazz et folk

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Mairie Grièges 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20 tourisme@cc-laveyle.fr

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English :

NUBU will feature jazz and folk music

L’événement Jazz en Herbe Grièges a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle