AGENDA · Grièges
Jazz en Herbe Grièges
mardi 14 juillet 2026 · Grièges
Informations pratiques
Grièges
Jazz en Herbe
Mairie Grièges Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 20:30:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
NUBU vous proposeras de la musique jazz et folk
.
Mairie Grièges 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20 tourisme@cc-laveyle.fr
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English :
NUBU will feature jazz and folk music
L’événement Jazz en Herbe Grièges a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle