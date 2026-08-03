Jazz en Place Déambulation avec Batoucandin’ Rue de l’Horloge Dinan

Informations pratiques

Dinan

Jazz en Place Déambulation avec Batoucandin’

Rue de l’Horloge Départ Théâtre des Jacobins Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 16:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Jazz en + Déambulation avec Batoucandin’

La Batoucandin’ fera vibrer les pavés et résonner les remparts de la cité médiévale aux rythmes d’une bateria brésilienne… Son répertoire est métissé du Samba Carioca aux rythmes afros du Nordeste du Brésil (Samba reggae, Ijexa…). Des percussionnistes animés par la même envie de fête, de danse et de partage que crée la magie chaleureuse du Samba. .

Rue de l’Horloge Départ Théâtre des Jacobins Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Jazz en Place Déambulation avec Batoucandin’ Dinan a été mis à jour le 2026-07-31 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme