Jazz en Place Déambulation avec Batoucandin’ Rue de l’Horloge Dinan
samedi 29 août 2026 · Rue de l'Horloge · Dinan
Informations pratiques
Dinan
Jazz en Place Déambulation avec Batoucandin’
Rue de l’Horloge Départ Théâtre des Jacobins Dinan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 16:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Jazz en + Déambulation avec Batoucandin’
La Batoucandin’ fera vibrer les pavés et résonner les remparts de la cité médiévale aux rythmes d’une bateria brésilienne… Son répertoire est métissé du Samba Carioca aux rythmes afros du Nordeste du Brésil (Samba reggae, Ijexa…). Des percussionnistes animés par la même envie de fête, de danse et de partage que crée la magie chaleureuse du Samba. .
Rue de l’Horloge Départ Théâtre des Jacobins Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Jazz en Place Déambulation avec Batoucandin’ Dinan a été mis à jour le 2026-07-31 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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