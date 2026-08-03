UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Dinan

Jazz en Place Déambulation avec Batoucandin’ Rue de l’Horloge Dinan

samedi 29 août 2026 · Rue de l'Horloge · Dinan

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Rue de l'Horloge
Adresse
Départ Théâtre des Jacobins
Ville
22100 Dinan
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Dinan

Jazz en Place Déambulation avec Batoucandin’

Rue de l’Horloge Départ Théâtre des Jacobins Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 16:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Jazz en + Déambulation avec Batoucandin’

La Batoucandin’ fera vibrer les pavés et résonner les remparts de la cité médiévale aux rythmes d’une bateria brésilienne… Son répertoire est métissé du Samba Carioca aux rythmes afros du Nordeste du Brésil (Samba reggae, Ijexa…). Des percussionnistes animés par la même envie de fête, de danse et de partage que crée la magie chaleureuse du Samba.   .

Rue de l’Horloge Départ Théâtre des Jacobins Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Jazz en Place Déambulation avec Batoucandin’ Dinan a été mis à jour le 2026-07-31 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

À voir aussi à Dinan (Côtes-d'Armor)