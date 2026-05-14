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Festival Été Musical Concert Famille Théâtre des Jacobins Dinan

Festival Été Musical Concert Famille Théâtre des Jacobins Dinan mardi 4 août 2026.

Lieu : Théâtre des Jacobins

Adresse : Rue de l'Horloge

Ville : 22100 Dinan

Département : Côtes-d'Armor

Début : mardi 4 août 2026

Fin : mardi 4 août 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Dinan

Festival Été Musical Concert Famille

Théâtre des Jacobins Rue de l’Horloge Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 11:00:00
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-08-04

Concert conçu exprès pour les enfants, mais auquel les parents pourront quand même assister !   .

Théâtre des Jacobins Rue de l’Horloge Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Festival Été Musical Concert Famille Dinan a été mis à jour le 2026-05-14 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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