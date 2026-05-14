Festival Été Musical Concert Famille Théâtre des Jacobins Dinan
Festival Été Musical Concert Famille Théâtre des Jacobins Dinan mardi 4 août 2026.
Dinan
Festival Été Musical Concert Famille
Théâtre des Jacobins Rue de l’Horloge Dinan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 11:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Concert conçu exprès pour les enfants, mais auquel les parents pourront quand même assister ! .
Théâtre des Jacobins Rue de l’Horloge Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Festival Été Musical Concert Famille Dinan a été mis à jour le 2026-05-14 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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