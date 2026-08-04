Jazz en Place Jam Session avec Duylinh Nguyen trio La Petite Vitesse Dinan

Informations pratiques

Dinan

Jazz en Place Jam Session avec Duylinh Nguyen trio

La Petite Vitesse 3 Rue Bertrand Robidou Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 22:30:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Jazz en + Jam Session avec Duylinh Nguyen trio

Duylinh Nguyen, est un contrebassiste aguerri des clubs de jazz parisiens et des scènes nationales. Il a longtemps accompagné Peter King et s’est produit auprès de solistes majeurs tels Steve Grossman, André Villéger, Alain Jean Marie, Baptiste Herbin.

Avec son trio, il animera une Jam Session où tous les musicien-nes, chanteur-euses pratiquant le jazz sont les bienvenus ainsi que les artistes programmés sur la grande scène du festival !

Duylinh Nguyen (Contrebasse)

Eric Richard (Piano)

Simon Bernier (Batterie) .

La Petite Vitesse 3 Rue Bertrand Robidou Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Jazz en Place Jam Session avec Duylinh Nguyen trio Dinan a été mis à jour le 2026-07-31 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme