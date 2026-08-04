Jazz en Place Jam Session avec Duylinh Nguyen trio La Petite Vitesse Dinan
dimanche 30 août 2026 · La Petite Vitesse · Dinan
Informations pratiques
Dinan
Jazz en Place Jam Session avec Duylinh Nguyen trio
La Petite Vitesse 3 Rue Bertrand Robidou Dinan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 22:30:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Jazz en + Jam Session avec Duylinh Nguyen trio
Duylinh Nguyen, est un contrebassiste aguerri des clubs de jazz parisiens et des scènes nationales. Il a longtemps accompagné Peter King et s’est produit auprès de solistes majeurs tels Steve Grossman, André Villéger, Alain Jean Marie, Baptiste Herbin.
Avec son trio, il animera une Jam Session où tous les musicien-nes, chanteur-euses pratiquant le jazz sont les bienvenus ainsi que les artistes programmés sur la grande scène du festival !
Duylinh Nguyen (Contrebasse)
Eric Richard (Piano)
Simon Bernier (Batterie) .
La Petite Vitesse 3 Rue Bertrand Robidou Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Jazz en Place Jam Session avec Duylinh Nguyen trio Dinan a été mis à jour le 2026-07-31 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
À voir aussi à Dinan (Côtes-d'Armor)
- Festival Été Musical Concert Famille Théâtre des Jacobins Dinan 4 août 2026
- Les Mardis de la Fontaine The Blue Butter Pot Quartier Fontaine des Eaux Dinan 4 août 2026
- Visite guidée Les remparts de Dinan Dinan Cap Fréhel Tourisme Dinan 4 août 2026
- Animation Aux armes (6-11 ans) Dinan 4 août 2026
- Visite guidée Dinan, mille ans d’histoire Dinan Cap Fréhel Tourisme Dinan 4 août 2026