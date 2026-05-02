JAZZ FESTIVAL un piano dans la pinède Jardin de la maison éco-paysanne Le Grand-Village-Plage

Le Grand-Village-Plage

JAZZ FESTIVAL un piano dans la pinède

Jardin de la maison éco-paysanne 5 boulevard de la plage Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime

Tarif : – – 15 EUR

forfait 3 premières soirées

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 21:30:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Les chevaliers de Lancelot Louis Mazetier, Didier Desbois et Stéphane Séva rendent hommage à Olivier Lancelot, grand pianiste du stride.

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Jardin de la maison éco-paysanne 5 boulevard de la plage Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 50 18 mairie@legrandvillageplage.fr

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English :

Les chevaliers de Lancelot : Louis Mazetier, Didier Desbois and Stéphane Séva pay tribute to stride pianist Olivier Lancelot.

L’événement JAZZ FESTIVAL un piano dans la pinède Le Grand-Village-Plage a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes