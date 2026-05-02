JAZZ FESTIVAL un piano dans la pinède Jardin de la maison éco-paysanne Le Grand-Village-Plage
JAZZ FESTIVAL un piano dans la pinède Jardin de la maison éco-paysanne Le Grand-Village-Plage mardi 18 août 2026.
Le Grand-Village-Plage
JAZZ FESTIVAL un piano dans la pinède
Jardin de la maison éco-paysanne 5 boulevard de la plage Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime
Tarif : – – 15 EUR
forfait 3 premières soirées
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 21:30:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Les chevaliers de Lancelot Louis Mazetier, Didier Desbois et Stéphane Séva rendent hommage à Olivier Lancelot, grand pianiste du stride.
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Jardin de la maison éco-paysanne 5 boulevard de la plage Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 50 18 mairie@legrandvillageplage.fr
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English :
Les chevaliers de Lancelot : Louis Mazetier, Didier Desbois and Stéphane Séva pay tribute to stride pianist Olivier Lancelot.
L’événement JAZZ FESTIVAL un piano dans la pinède Le Grand-Village-Plage a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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