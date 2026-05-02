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Soirée églade des Ventres Faims Port des Salines Le Grand-Village-Plage

Soirée églade des Ventres Faims Port des Salines Le Grand-Village-Plage lundi 13 juillet 2026.

Lieu : Port des Salines

Adresse : 34 C rue des Anciennes Salines

Ville : 17370 Le Grand-Village-Plage

Département : Charente-Maritime

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 2 2 Tarif en fonction des achats aux différents stands

Le Grand-Village-Plage

Soirée églade des Ventres Faims

Port des Salines 34 C rue des Anciennes Salines Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif en fonction des achats aux différents stands

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 18:30:00
fin : 2026-08-12 23:59:00

Date(s) :
2026-07-13 2026-08-12

L’églade de moules, impossible de passer des vacances sur l’île d’Oléron sans en entendre parler et bien sûr d’en déguster sur le site du Port des Salines !
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Port des Salines 34 C rue des Anciennes Salines Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 36 22 11  forugvp@wanadoo.fr

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English :

It’s impossible to spend a vacation on the Ile d’Oléron without hearing about mussels, and of course tasting them at Port des Salines!

L’événement Soirée églade des Ventres Faims Le Grand-Village-Plage a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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