Soirée églade des Ventres Faims Port des Salines Le Grand-Village-Plage
Soirée églade des Ventres Faims Port des Salines Le Grand-Village-Plage lundi 13 juillet 2026.
Le Grand-Village-Plage
Soirée églade des Ventres Faims
Port des Salines 34 C rue des Anciennes Salines Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif en fonction des achats aux différents stands
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 18:30:00
fin : 2026-08-12 23:59:00
Date(s) :
2026-07-13 2026-08-12
L’églade de moules, impossible de passer des vacances sur l’île d’Oléron sans en entendre parler et bien sûr d’en déguster sur le site du Port des Salines !
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Port des Salines 34 C rue des Anciennes Salines Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 36 22 11 forugvp@wanadoo.fr
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English :
It’s impossible to spend a vacation on the Ile d’Oléron without hearing about mussels, and of course tasting them at Port des Salines!
L’événement Soirée églade des Ventres Faims Le Grand-Village-Plage a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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