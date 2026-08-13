Jazz Magic- Compagnie Blizzard Concept Place de Presteigne Ligné
dimanche 21 mars 2027 · Place de Presteigne · Ligné
Informations pratiques
Ligné
Jazz Magic- Compagnie Blizzard Concept
Place de Presteigne Le Préambule Ligné Loire-Atlantique
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-21 16:00:00
fin : 2027-03-21 17:00:00
Date(s) :
2027-03-21
Venez assister au spectacle Jazz Magic de la Compagnie Blizzard Concept , le dimanche 21 mars.
Venez découvrir ce spectacle d’un magicien et un musicien qui font le pont entre leurs deux disciplines, se renvoyant la balle avec humour et décontraction.
Magie Improvisée, vertige visuel et musical.
Dès 12 ans .
Place de Presteigne Le Préambule Ligné 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 12 27 18 espace.culturel@ligne.fr
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English :
Come see the Blizzard Concept Company’s Jazz Magic show on Sunday, March 21.
L’événement Jazz Magic- Compagnie Blizzard Concept Ligné a été mis à jour le 2026-08-13 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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