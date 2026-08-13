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AGENDA · Ligné

Jazz Magic- Compagnie Blizzard Concept Place de Presteigne Ligné

dimanche 21 mars 2027 · Place de Presteigne · Ligné

Informations pratiques

Début
dimanche 21 mars 2027
Fin
dimanche 21 mars 2027
Heure de début
16:00:00
Lieu
Place de Presteigne
Adresse
Le Préambule
Ville
44850 Ligné
Département
Loire-Atlantique
Tarif
5 5

Ligné

Jazz Magic- Compagnie Blizzard Concept

Place de Presteigne Le Préambule Ligné Loire-Atlantique

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-21 16:00:00
fin : 2027-03-21 17:00:00

Date(s) :
2027-03-21

Venez assister au spectacle Jazz Magic de la Compagnie Blizzard Concept , le dimanche 21 mars.
Venez découvrir ce spectacle d’un magicien et un musicien qui font le pont entre leurs deux disciplines, se renvoyant la balle avec humour et décontraction.

Magie Improvisée, vertige visuel et musical.

Dès 12 ans   .

Place de Presteigne Le Préambule Ligné 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 12 27 18  espace.culturel@ligne.fr

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English :

Come see the Blizzard Concept Company’s Jazz Magic show on Sunday, March 21.

L’événement Jazz Magic- Compagnie Blizzard Concept Ligné a été mis à jour le 2026-08-13 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis

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