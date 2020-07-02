Informations pratiques

Saint-Amand-de-Vergt

Jazz mamouche la guinguette de Neufont

Saint-Amand-de-Vergt Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 20:00:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

La guinguette de Neufont à St Amand de vergt vous propose une soirée jazz mamouche avec les nouchettes m’amusent.

07 68 81 92 73

Le 02 juillet à 20h.

La guinguette de Neufont à St Amand de vergt vous propose une soirée jazz mamouche avec les nouchettes m’amusent.

07 68 81 92 73

Le 02 juillet à 20h. .

Saint-Amand-de-Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 81 92 73

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English : Jazz mamouche la guinguette de Neufont

The open-air café in Neufont-St. Amand de Vergt invites you to a Mamouche jazz evening featuring Les Nouchettes M’amusent.

07 68 81 92 73

July 2 at 8:00 p.m.

L’événement Jazz mamouche la guinguette de Neufont Saint-Amand-de-Vergt a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux