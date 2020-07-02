Jazz mamouche la guinguette de Neufont Saint-Amand-de-Vergt
jeudi 2 juillet 2026 · Saint-Amand-de-Vergt
Informations pratiques
Saint-Amand-de-Vergt
Jazz mamouche la guinguette de Neufont
Saint-Amand-de-Vergt Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 20:00:00
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
La guinguette de Neufont à St Amand de vergt vous propose une soirée jazz mamouche avec les nouchettes m’amusent.
07 68 81 92 73
Le 02 juillet à 20h.
La guinguette de Neufont à St Amand de vergt vous propose une soirée jazz mamouche avec les nouchettes m’amusent.
07 68 81 92 73
Le 02 juillet à 20h. .
Saint-Amand-de-Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 81 92 73
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English : Jazz mamouche la guinguette de Neufont
The open-air café in Neufont-St. Amand de Vergt invites you to a Mamouche jazz evening featuring Les Nouchettes M’amusent.
07 68 81 92 73
July 2 at 8:00 p.m.
L’événement Jazz mamouche la guinguette de Neufont Saint-Amand-de-Vergt a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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