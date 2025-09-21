Jazz Memories Quartet – Hommage a Peter King Le Son de la Terre PARIS 05
Jazz Memories Quartet – Hommage a Peter King Le Son de la Terre PARIS 05 dimanche 22 mars 2026.
En 2024, le groupe a donné une série de concerts, célébrant l’héritage de cet immense musicien. Lors de cette soirée, le quintet interprètera plusieurs de ses compositions, magnifiquement restituées par le talentueux Baptiste Herbin au saxophone alto, accompagné par le trio composé d’Alain Jean-Marie (piano), Duy Linh Nguyen (basse) et Mourad Benhammou (batterie).
ALAIN JEAN MARIE : piano
BAPTISTE HERBIN. :saxophone
DUYLINH NGUYEN : contrebasse
MOURAD BENHAMMOU : batterie
Jazz Memories Quartet a été formé dans le cadre d’un hommage au légendaire saxophoniste britannique Peter King.
Le dimanche 22 mars 2026
de 18h00 à 20h00
payant
25 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-22T19:00:00+01:00
fin : 2026-03-22T21:00:00+01:00
Date(s) : 2026-03-22T18:00:00+02:00_2026-03-22T20:00:00+02:00
Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05