Jazz Memories Quartet – Hommage a Peter King Le Son de la Terre PARIS 05 dimanche 22 mars 2026.

En 2024, le groupe a donné une série de concerts, célébrant l’héritage de cet immense musicien. Lors de cette soirée, le quintet interprètera plusieurs de ses compositions, magnifiquement restituées par le talentueux Baptiste Herbin au saxophone alto, accompagné par le trio composé d’Alain Jean-Marie (piano), Duy Linh Nguyen (basse) et Mourad Benhammou (batterie).

ALAIN JEAN MARIE : piano

BAPTISTE HERBIN. :saxophone

DUYLINH NGUYEN : contrebasse

MOURAD BENHAMMOU : batterie

Jazz Memories Quartet a été formé dans le cadre d’un hommage au légendaire saxophoniste britannique Peter King.

Le dimanche 22 mars 2026

de 18h00 à 20h00

payant

25 euros.

Tout public.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05