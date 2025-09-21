Jazz n’ Maghreb 2 par le Casbah Band de Jean-Claude Ghrenassia feat. Stephy Haik – Jazz à l’ECUJE dans le cadre du festival Confluences 2026 ECUJE Paris

Jazz n’ Maghreb 2 par le Casbah Band de Jean-Claude Ghrenassia feat. Stephy Haik – Jazz à l’ECUJE dans le cadre du festival Confluences 2026 ECUJE Paris jeudi 22 janvier 2026.

Pour la deuxième année, le contrebassiste Jean-Claude Ghrenassia présente son Casbah Band dans le cadre du festival Confluences consacré aux cultures juives du Maghreb et de la Mediterrannée. Il invite cette année la chanteuse franco-américaine Stephy Haik qui a donné un concert mémorable en décembre 2024 dans le cadre de jazz à l’ECUJE. Ce concert inédit du Casbah Band dirigé par Jean-Claude Ghrenassia, revisite les grands standards de la musique d’Afrique du Nord, notamment le chaâbi, à travers le langage universel du jazz.

Le Casbah Band de Jean-Claude Ghrenassia réinterprétera les œuvres de figures emblématiques comme Maurice El Medioni, Lili Labassi, Lili Boniche et Cheikh Raymond Leyris. Ces artistes ont marqué la scène musicale judéo-arabe du 20e siècle et ce projet ambitieux s’inspire de leur héritage pour le réinventer dans un dialogue entre les traditions méditerranéennes et les rythmes du jazz.

Confluences, festival sous le signe du dialogue et du métissage :

Le Festival Confluences est une initiative phare de l’ECUJE. Il se concentre sur la rencontre des traditions musicales, littéraires et artistiques du bassin méditerranéen et met en avant le métissage culturel des identités juives au sein des cultures méditerranéennes. Ce concert, en revisitant des classiques de la musique chaâbi andalouse sous un prisme jazz, incarne parfaitement l’esprit du festival : explorer les passerelles entre les cultures et ouvrir de nouveaux horizons artistiques.

Ne manquez pas cette soirée exceptionnelle qui fera dialoguer la richesse des musiques nord-africaines avec la modernité du jazz. Un voyage sonore qui vous transportera des rives de la Méditerranée aux scènes contemporaines parisiennes.

Réservez dès maintenant vos places pour ce concert unique et vivez un moment intense de partage musical à l’ECUJE.

Le jeudi 22 janvier 2026

de 20h30 à 22h30

payant

De 15 à 50 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-22T21:30:00+01:00

fin : 2026-01-22T23:30:00+01:00

Date(s) : 2026-01-22T20:30:00+02:00_2026-01-22T22:30:00+02:00

ECUJE 119 Rue La Fayette 75010 Jazz à l’Ecuje lance sa SAISON #2 !

Sous la houlette du directeur artistique Olivier Hutman, L’ECUJE, l’Espace Culturel et Universitaire Juif d’Europe, un lieu dédié au dialogue entre les cultures et les arts – qui fêtera ses 60 ans en 2023 – se métamorphose en club de jazz !

Rendez-vous un jeudi par mois au coeur du 10e arrondissement de Paris ! Une programmation éclectique de haut vol !

«Un nouveau temple du jazz à Paris» Le MondeParis

https://www.ecuje.fr/offre/jazz-nmaghreb2-heritages-croises-avec-le-casbah-band-jean-claude-ghrenassia-4tet-feat-stephy-haik-festival-confluences-jazz-a-lecuje/ https://www.facebook.com/ECUJE/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/ECUJE/?locale=fr_FR