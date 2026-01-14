Mutzig

Jazz n’Bruche Véronique Gayot

16 rue Mattfeld Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-11 20:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Bien plus que le fils du légendaire Luther Allison il est une figure Incontournable du blues contemporain, reconnu pour son jeu de guitare flamboyant, sa voix expressive et sa capacité à fusionner les racines du blues avec des influences Funk, rock et soul.

Le producteur du festival Jazz N’Bruche vient de nous communiquer que BERNARD ALLISON BAND vient d’annuler sa tournée française.

Nous ne manquerons pas de vous communiquer l’artiste de renom qui reprendra la date.

Première partie

VERONIQUE GAYOT

Une voix brute, rocailleuse et inoubliable, un souffle indompté qui réinvente le blues-rock. Sur scène, elle incarne

chaque note avec une force animale et une

vulnérabilité désarmante.

Un concert unique pour Jazz’n Bruche puisqu’elle se produira en duo avec son guitariste Yannick Eichert pour aller à l’essentiel de son répertoire

Véronique Gayot : chant

Yannick Eichert : guitares .

16 rue Mattfeld Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 11 61 commercialisation@ot-molsheim-mutzig.com

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English :

Much more than the son of the legendary Luther Allison, he’s a key figure in contemporary blues, renowned for his flamboyant guitar playing, expressive vocals and ability to fuse blues roots with funk, rock and soul influences.

L’événement Jazz n’Bruche Véronique Gayot Mutzig a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig