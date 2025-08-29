JAZZ VOCAL « Song for Abbey » Saint-Valery-en-Caux

JAZZ VOCAL « Song for Abbey » Saint-Valery-en-Caux mardi 24 mars 2026.

14 Rue de la Grâce de Dieu Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Chanteuse, poétesse, militante, Abbey Lincoln a marqué le jazz par sa voix singulière et son parcours libre et engagé. Dans les années 1990, elle crée un répertoire intime et puissant, trop peu exploré aujourd’hui. Elle sort une série de disques personnels qui dessinent un songbook majeur, pourtant peu repris. Caged Bird, Learning How to Listen, The Music Is The Magic… autant de merveilles que Marion Rampal, intimement influencée par cette grande dame, se propose de célébrer aux côtés de ses musiciens.

Avec Song for Abbey, Marion Rampal rend hommage à cette artiste lumineuse à travers un concert sensible, mêlant titres rares, adaptations en français, compositions originales et clins d’oeil à ses influences. Un geste de mémoire et de liberté, à l’image de celle qui voyait dans le jazz la forme la plus propice à ce qu’elle appelait la construction du caractère .

Ce concert est programmé dans le cadre de la Tournée sous les pommiers #2, un dispositif du Pôle de référence jazz de Coutances.

A 20h00.

Durée 1H30

Tarifs B

10 ans + .

14 Rue de la Grâce de Dieu Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 25 41

