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AGENDA · Saint-Valery-en-Caux

Soirée DJ au Newport Newport club casino Saint-Valery-en-Caux

samedi 22 août 2026 · Newport club casino · Saint-Valery-en-Caux

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
23:00:00
Lieu
Newport club casino
Adresse
Front de mer
Ville
76460 Saint-Valery-en-Caux
Département
Seine-Maritime
Tarif

Saint-Valery-en-Caux

Soirée DJ au Newport

Newport club casino Front de mer Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 23:00:00
fin : 2026-08-21 03:00:00

Date(s) :
2026-08-21

Soirée club DJ avec DJ Ati de 23h à 3h. Au Newport du casino.
Entrée libre   .

Newport club casino Front de mer Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 84 10 

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English : Soirée DJ au Newport

L’événement Soirée DJ au Newport Saint-Valery-en-Caux a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre

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