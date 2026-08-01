AGENDA · Saint-Valery-en-Caux
Soirée DJ au Newport Newport club casino Saint-Valery-en-Caux
samedi 22 août 2026 · Newport club casino · Saint-Valery-en-Caux
Informations pratiques
Saint-Valery-en-Caux
Soirée DJ au Newport
Newport club casino Front de mer Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 23:00:00
fin : 2026-08-21 03:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Soirée club DJ avec DJ Ati de 23h à 3h. Au Newport du casino.
Entrée libre .
Newport club casino Front de mer Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 84 10
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English : Soirée DJ au Newport
L’événement Soirée DJ au Newport Saint-Valery-en-Caux a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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