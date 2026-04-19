Jazzcore #1 La Bellevilloise Paris

Echt! (BE) / Live

Il se passe un truc en belgique et à Bruxelles, le Brussels Sound qu’ils disent. Des musiciens issus du jazz et avec de grosses influences électro et pleins de groupes émergent.

Leur point commun: Volta, ou comment un squat à la base est devenu un lieu emblématique de toute la nouvelle scène jazz/électro belge.

Il fallait bien choisir un groupe de cette scène ultra dynamique, alors on a pris les meilleurs: Echt!

Knats (UK) / Live

Tu connais pas encore mais c’est normal, ils viennent tout droit de Newcastle pour leur première date en France.

Knats c’est 5 anglais qui font du “Geordie Jazz” (en référence à leur pote Geordie Greep, ancien membre du groupe Black Midi et gros nom de la scène post-rock anglaise), bref tout ça pour dire que c’est un jazz bien barré, comme les anglais savent faire.

Leur deuxième album sort le 1er Mai, pas de fête du travail outre-manche, un groupe à surveiller de près!

Minimal Midi (FR) / Live

Minimal Midi c’est le top de la nouvelle scène jazz parisienne, certains disent même “New Jazz French Touch” mais je sais pas trop ce que ça veut dire.

Avec Giani Caserotto à la guitare, Jérôme Arrighi à la basse et Tao Ehrlich à la batterie, t’as dû en croiser au moins un si tu connais la Gare/le Gore.

Pour les amateurs de techno minimal, trance 100% et sensations fortes mais t’inquiète c’est pas tomorrowland non plus.

Pura Pura (FR) / DJ

Va écouter ses clubs edits, le mec prod des remix Jungle de Hamza. D’habitude j’aime pas tout mélanger mais là ça marche. En apportant un côté rap et ses influences anglaises on se rapproche presque du UK jazz à la française. Pourquoi on mélange jamais le rap et le jazz en France?

Originaire de Montpellier (Pinata Radio rpz) et basé maintenant à Paris, Pura Pura nous fera un set spécial très jazzy pour l’occasion.

Bmm Records / DJ

On invite le label de Nancy BMM Records et son “BMM DJ Crew” composé entre autres de DJ Hyperlax, Mahō Shōjo et des potes sous tgv est.

Y’a pas que la place Stan et le pâté lorrain, BMM c’est des passionnés et des gros défricheurs de jazz de partout, je te reco leurs compil Groove Dingueries pour découvrir pleins de groupes aux noms imprononçables.

Prépare-toi à des sets impossibles à shazamer pour danser hors des formats, mais t’inquiète c’est pas trop chéper non plus.

Jazzcore #1



Jazzcore c’est simple: du live toute la nuit par les meilleurs groupes internationaux d’artistes issus du jazz. C’est comme si tu allais en club mais cette fois avec du son qui sort des vrais instruments. Pour cette première, on commence doucement avec du jazz UK et puis ça part rapidement sur des sets aux influences électro.

Si t’aimes le jazz ça va te plaire, si t’aimes pas le jazz ça va te plaire.

Après on est pas anti platines, loin de là. Deux espaces sont prévus pour alterner avec des DJ et producteurs sélectionnés par nos soins: Pura Pura et ses influences rap, club et jazz et la team Bmm records.



Pas de early bird truc machin, 15 balles en prévente et puis c’est tout.

Le mercredi 13 mai 2026

de 22h30 à 05h00

payant

15€ prévente

17€ sur place

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-14T01:30:00+02:00

fin : 2026-05-14T08:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-13T22:30:00+02:00_2026-05-13T05:00:00+02:00

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://dice.fm/event/92788d-jazzcore-1-13th-may-la-bellevilloise-paris-tickets



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