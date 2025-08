#JazzDeDemain : Béatrice Civaton – « Racines sonores » Le Baiser Salé Paris

Avec « Racines Sonores », la chanteuse et compositrice Béatrice Civaton entame une nouvelle étape de son parcours artistique, une création originale en résidence, au croisement du jazz contemporain et des pulsations caribéennes.. Chansons en français et en créole dessinent un paysage sonore sensible et incarné. Tisseuse de mélodies, elle explore avec finesse l’improvisation, les rythmes syncopés et la mémoire vivante des îles. Autour d’elle, cinq musiciens complices construisent avec finesse cette architecture sonore vivante. Léa Molina, à la flûte, insuffle des lignes aériennes qui évoquent le vent des hauteurs, tantôt douces, tantôt impétueuses. À la guitare, Nicolas Attié tisse un dialogue constant avec la voix, entre clarté rythmique et éclats harmoniques. Jean-Christophe Raufaste, à la basse, enracine la matière musicale dans une profondeur tellurique, tandis que Jeff Ludovicus, à la batterie, porte le souffle du groove, entre tension, relâchement et éclats syncopés.

Depuis 2012, le Baiser Salé ouvre ses portes à des jeunes talents en devenir ! L’objectif ? Leur offrir un laboratoire créatif, un cadre pour développer leur répertoire, peaufiner leur présence scénique et expérimenter librement, tester ses nouvelles compositions et proposer un set intimiste. Un créneau prometteur et porteur où la créativité et l’émulsion n’ont pas de limites !

« Racines Sonores » invite à un voyage musical vibrant, entre jazz contemporain, créole et rythmes caribéens. Béatrice Civaton y déploie une voix libre, habitée, portée par l’énergie du collectif.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

