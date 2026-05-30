Jazzette #8

Jam session du département jazz du CMA XI, encadrée par Louise Frago

Set d’ouverture par l’Atelier de Virginie Daïdé

Jazz : un rendez-vous à ne pas manquer avec les élèves en jazz du conservatoire Charles Munch

Le mercredi 10 juin 2026

de 19h00 à 22h00

gratuit

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-10T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-11T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-10T19:00:00+02:00_2026-06-10T22:00:00+02:00



+33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr



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