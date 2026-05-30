Jazzette #8
Jazzette #8 mercredi 10 juin 2026.
Jam session du département jazz du CMA XI, encadrée par Louise Frago
Set d’ouverture par l’Atelier de Virginie Daïdé
Jazz : un rendez-vous à ne pas manquer avec les élèves en jazz du conservatoire Charles Munch
Le mercredi 10 juin 2026
de 19h00 à 22h00
gratuit
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-10T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-11T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-10T19:00:00+02:00_2026-06-10T22:00:00+02:00
+33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr