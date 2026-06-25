JazzOparc à la Bambouseraie en Cévennes concert Gospel 552 Montsauve Générargues jeudi 23 juillet 2026.

Générargues

JazzOparc à la Bambouseraie en Cévennes concert Gospel

552 Montsauve 3XFH+27 Générargues, France Générargues Gard

Tarif : 8.9 – 8.9 – 11.9 EUR

Tarif réduit

Tarif enfant et adulte Personne en situation de handicap

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 17:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

À l’occasion du festival JazzOparc, la musique résonnera encore cette année au cœur du Parc pour offrir aux visiteurs des moments uniques, entre nature et mélodies.

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552 Montsauve 3XFH+27 Générargues, France Générargues 30140 Gard Occitanie +33 4 66 61 70 47 bambou@bambouseraie.fr

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English :

As part of the JazzOparc festival, music will once again fill the park this year, offering visitors a unique experience that blends nature and music.

L’événement JazzOparc à la Bambouseraie en Cévennes concert Gospel Générargues a été mis à jour le 2026-06-25 par SPL Alès Cévennes Cévennes Tourisme