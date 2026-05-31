Jazz(s) à Trois Palis, Eglise Notre-Dame de Trois-Palis, Trois-Palis

Jazz(s) à Trois Palis Vendredi 18 septembre, 21h30 Eglise Notre-Dame de Trois-Palis Charente

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T21:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T21:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

MAPPING CONCERT

Gaël Horellou (saxophone)

Nico Ticot (vidéo)

Dans le cadre de Jazz(s) à Trois-Palis et des Journées du patrimoine

Aujourd’hui, dans l’église classée du XIIe siècle de Trois-Palis, il s’agit de renouer avec un esprit de création partagée entre le jazz vivant et le mapping architectural.

Ici, le mapping ne se limite pas à une simple projection. Il devient un véritable instrument de jeu, un partenaire du musicien. Les formes, les lumières et les textures dialoguent avec les rythmes, les respirations et les compositions musicales, dans une écriture à la fois spontanée et poétique.

Les images, créées en amont puis composées en temps réel, répondent aux dynamiques musicales. Les volumes du lieu se révèlent, les textures projetées épousent l’architecture, la lumière sculpte les murs sans jamais les effacer.

L’ensemble propose une expérience à échelle intimiste, à la fois sensible, poétique et immersive.

Eglise Notre-Dame de Trois-Palis 3 Impasse Notre Dame, 16730 Trois-Palis Trois-Palis 16730 Charente Nouvelle-Aquitaine 0616262409 https://www.jazzsatroispalis.com/jazzs-a-trois-palis-19-septembre-2025 Eglise classée du 12° Parkings à proximité

MAPPING CONCERT

©inconnu