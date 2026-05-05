Mapping concert, Eglise Notre Dame de Trois Palis, Trois-Palis

Mapping concert 18 – 20 septembre Eglise Notre Dame de Trois Palis Charente

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

La 8ème édition de ce festival, initié par le batteur Bruno Tocanne, poursuit une aventure artistique singulière, guidée par une exigence de créativité et un profond désir de partage. Depuis ses débuts, le projet s’attache à faire circuler la musique au-delà des cadres habituels, en l’inscrivant dans des territoires variés, parfois éloignés des grands circuits culturels, mais toujours riches de rencontres et d’humanité.

Ici, pas de course aux tendances ni d’alignement sur les courants dominants. Le festival revendique une autre voie, celle d’une musique vivante, incarnée par des artistes reconnus, pour qui sincérité, générosité et originalité sont indissociables. Chaque proposition devient alors une invitation à l’écoute, à la découverte et à l’émotion partagée.

Au fil des concerts et des moments de convivialité, le public est convié à une véritable traversée sensible. Paysages sonores, instants suspendus, échanges spontanés, tout concourt à créer une expérience à part, où les frontières entre artistes, bénévoles et spectateurs s’effacent.

Dans cet esprit d’ouverture, loin des logiques industrielles et des lieux consacrés, le festival cultive une proximité rare et précieuse. Il offre un espace où la musique se vit pleinement, dans toute sa liberté et sa dimension humaine.

Eglise Notre Dame de Trois Palis 3 Impasse Notre Dame, 16730 Trois-Palis Trois-Palis 16730 Charente Nouvelle-Aquitaine 0616262409 https://www.jazzsatroispalis.com/ Parking à proximité

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©Nico Ticot