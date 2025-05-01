Je choisis le printemps – Théâtre La Flèche

Informations pratiques

Si vous pensez lire là quelque élément un tant soit peu éclairant, détrompez-vous. Je suis navré – j’ai en héritage la confusion la plus embêtante. Je dirais – mon Dieu, quel souci, comment dire ça – c’est le drame de ma vie comment dire – disons que ce sera quelque chose qui va vers le printemps, voilà. Vous n’y comprenez pas grand-chose ? Consolez-vous : moi non plus. Mais ça viendra – j’espère.

Seul en scène. Drôle et touchant – on dit ça, non ? Ce sera quelque chose dans ce genre-là, j’imagine – j’espère.

Du jeudi 08 octobre 2026 au jeudi 10 décembre 2026 :

jeudi

de 19h00 à 20h00

payant

De 15 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-08T22:00:00+02:00

fin : 2026-12-10T21:00:00+01:00

Date(s) : 2026-10-08T19:00:00+02:00_2026-10-08T20:00:00+02:00;2026-10-15T19:00:00+02:00_2026-10-15T20:00:00+02:00;2026-10-22T19:00:00+02:00_2026-10-22T20:00:00+02:00;2026-10-29T19:00:00+02:00_2026-10-29T20:00:00+02:00;2026-11-05T19:00:00+02:00_2026-11-05T20:00:00+02:00;2026-11-12T19:00:00+02:00_2026-11-12T20:00:00+02:00;2026-11-19T19:00:00+02:00_2026-11-19T20:00:00+02:00;2026-11-26T19:00:00+02:00_2026-11-26T20:00:00+02:00;2026-12-03T19:00:00+02:00_2026-12-03T20:00:00+02:00;2026-12-10T19:00:00+02:00_2026-12-10T20:00:00+02:00



https://theatrelafleche.fr/la-saison/je-choisis-le-printemps/



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