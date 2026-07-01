Informations pratiques

Montpeyroux

JE DIS VIN

Montpeyroux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30 2026-08-06

5 vignerons de Montpeyroux vous font déguster leurs cuvées. Restauration variée, huîtres, spécialités sucrées-salées et concert du groupe Les Black List Butchers !

Lors de cette soirée, 5 vignerons de Montpeyroux feront déguster leurs différentes cuvées.

La restauration sur place sera proposée notamment par l’association Je dis Vin Assiette de charcuterie de la Maison Darcet à Montpeyroux et assiette de fromages de Valérie et François Quillet, L’épicerie à Montpeyroux mais aussi frites et saucisses à la plancha préparées par l’association et ses amis.

On trouvera aussi les huîtres et produits de la mer de l’ostréiculteur mézois Sylvain Jean ainsi que de nombreuses spécialités sucrées et salées.

Et enfin, l’ambiance musicale sera orchestrée par le groupe montpeyrousien Les Black List Butchers . .

Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 96 61 07 contact@montpeyroux34.com

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English : JE DIS VIN

Five winemakers from Montpeyroux invite you to taste their wines. Enjoy a variety of food options, including oysters, sweet and savory specialties, and a concert by the band Les Black List Butchers!

L’événement JE DIS VIN Montpeyroux a été mis à jour le 2026-06-30 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT