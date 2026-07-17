UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Montpeyroux

Visite guidée du village de Montpeyroux, Montpeyroux, Montpeyroux

dimanche 20 septembre 2026 · Montpeyroux

Visite guidée du village de Montpeyroux, Montpeyroux, Montpeyroux

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Montpeyroux
Adresse
10 Av. du Rosaire, 34150 Montpeyroux
Ville
34150 Montpeyroux
Département
Hérault
Tarif
Gratuit. Sur réservation. Jauge maximum : 20 personnes.

Visite guidée du village de Montpeyroux Dimanche 20 septembre, 14h00 Montpeyroux Hérault

Gratuit. Sur réservation. Jauge maximum : 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Un guide-conférencier de l’Office de Tourisme vous invite à remonter le temps et à découvrir l’histoire de ce village, façonné par son castellas perché et par une longue tradition viticole, encore bien présente dans les paysages et les mémoires.
Visite guidée gratuite et accessible à tous.
25 personnes maximum.

Lieu de rendez-vous : place du village, devant la fontaine.

Montpeyroux 10 Av. du Rosaire, 34150 Montpeyroux Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.saintguilhem-valleeherault.fr/fr »}]
Un guide-conférencier de l’Office de Tourisme vous invite à remonter le temps à la découverte de l’histoire de ce village, façonné par son castellas perché et par une longue tradition viticole qui et…

©Piquart Benoit – OTI-SGVH

À voir aussi à Montpeyroux (Hérault)