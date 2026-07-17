Visite guidée du village de Montpeyroux, Montpeyroux, Montpeyroux

Informations pratiques

Visite guidée du village de Montpeyroux Dimanche 20 septembre, 14h00 Montpeyroux Hérault

Gratuit. Sur réservation. Jauge maximum : 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Un guide-conférencier de l’Office de Tourisme vous invite à remonter le temps et à découvrir l’histoire de ce village, façonné par son castellas perché et par une longue tradition viticole, encore bien présente dans les paysages et les mémoires.

Visite guidée gratuite et accessible à tous.

25 personnes maximum.

Lieu de rendez-vous : place du village, devant la fontaine.

Montpeyroux 10 Av. du Rosaire, 34150 Montpeyroux Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.saintguilhem-valleeherault.fr/fr »}]

Un guide-conférencier de l’Office de Tourisme vous invite à remonter le temps à la découverte de l’histoire de ce village, façonné par son castellas perché et par une longue tradition viticole qui et…

©Piquart Benoit – OTI-SGVH