Informations pratiques

Montpeyroux

GNAWAFRIKA & MEKTOUB

965 Route de Lagamas Montpeyroux Hérault

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Une soirée métissée, festive et inclusive sous le signe de la musique et de la rencontre !

Une soirée entre concert live, DJ set, rencontres et rythmes venus d’Afrique, du Maghreb et du monde arabe.

GnawAfrika en concert live

Plongez au cœur de l’expérience GnawAfrika, une création originale où les rythmes hypnotiques de la musique gnawa rencontrent l’effervescence des musiques africaines et la fraîcheur des musiques actuelles.

Guembri, kora et guitare électrique forment une combinaison inédite de cordes, révélant de belles surprises sur scène. Le groupe invite le public à explorer les mélanges et la diversité culturelle à travers une toile sonore vibrante et transcendante.

Une véritable fusion africaine portée par une énergie collective intense

guembri, chant, kora, guitare, batterie et karkabou.

Collectif Mektoub DJ Set

Mektoub [mεktub], inspiré du mot arabe maktoub ( ce qui est écrit, prédestiné ), est une célébration des cultures arabes, amazighes et africaines.

Né de la vision des artistes Azul et Kbira, le projet propose un voyage entre héritage et modernité à travers des sonorités électroniques, des rythmes traditionnels et des performances live. Une invitation à la danse, à la découverte et au partage. .

965 Route de Lagamas Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie +33 6 47 64 44 35 contact@brasseriebaudille.com

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English : GNAWAFRIKA & MEKTOUB

A diverse, festive, and inclusive evening centered around music and connecting with others!

L’événement GNAWAFRIKA & MEKTOUB Montpeyroux a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT