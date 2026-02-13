Montpeyroux

L’APÉRÔ’MAS BY LE DOMAINE MAS DES ARÔMES

Place du Jeu de Ballon Montpeyroux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Le Domaine Mas des Arômes vous invite à une soirée conviviale et festive à Montpeyroux.

Le Domaine Mas des Arômes vous invite à une soirée conviviale et festive à Montpeyroux. Dès 19h30, profitez d’un moment de partage autour de planches de charcuterie et de fromages accompagnées des vins du domaine. L’animation musicale assurée par le duo Lumen Monicca Orri et Jodie Otavie viendra rythmer cette soirée estivale dans une ambiance chaleureuse et authentique. Inscription souhaitée afin de faciliter l’organisation de l’événement. .

Place du Jeu de Ballon Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie +33 6 83 37 84 57 masdesaromes@gmail.com

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English :

Domaine Mas des Arômes invites you to a convivial and festive evening in Montpeyroux.

L’événement L’APÉRÔ’MAS BY LE DOMAINE MAS DES ARÔMES Montpeyroux a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT