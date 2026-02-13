Montpeyroux

CONCOURS DE CHANT

7 Impasse des Lions Montpeyroux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

2ème édition du concours de chant du château animée par le groupe Bory’s.

Concours de chant .

7 Impasse des Lions Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie +33 6 47 63 53 53

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English :

2nd edition of the castle’s singing competition, hosted by the group Bory’s.

L’événement CONCOURS DE CHANT Montpeyroux a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT