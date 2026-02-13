CONCOURS DE CHANT Montpeyroux
CONCOURS DE CHANT Montpeyroux vendredi 24 juillet 2026.
Montpeyroux
CONCOURS DE CHANT
7 Impasse des Lions Montpeyroux Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
2ème édition du concours de chant du château animée par le groupe Bory’s.
Concours de chant .
7 Impasse des Lions Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie +33 6 47 63 53 53
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English :
2nd edition of the castle’s singing competition, hosted by the group Bory’s.
L’événement CONCOURS DE CHANT Montpeyroux a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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