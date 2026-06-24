WICKED STEEPA ET ROOTS I VORIES SOUND SYSTEM MEETING Montpeyroux
WICKED STEEPA ET ROOTS I VORIES SOUND SYSTEM MEETING Montpeyroux vendredi 24 juillet 2026.
Montpeyroux
WICKED STEEPA ET ROOTS I VORIES SOUND SYSTEM MEETING
965 Route de Lagamas Montpeyroux Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
SOUND SYSTEM MEETING
Nous avons le plaisir d’accueillir Wicked Steppa et Roots I Vories Sound System pour une soirée dédiée à la culture Sound System, au Reggae Roots et au Dub.
Wicked Steppa est un collectif de passionnés qui fait vibrer les sessions en France et en Europe depuis plus de 10 ans. Avec leur sono artisanale construite à la main, leurs sélections affûtées, leurs productions maison et leur énergie communicative, ils proposent une expérience sonore puissante et authentique.
À leurs côtés, Roots I Vories Sound System apportera ses sélections roots et ses vibrations profondes pour un meeting placé sous le signe du partage et des bonnes fréquences. .
965 Route de Lagamas Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie +33 4 30 96 82 56
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English : WICKED STEEPA ET ROOTS I VORIES SOUND SYSTEM MEETING
SOUND SYSTEM MEETING
We are pleased to welcome Wicked Steppa and Roots I Vories Sound System for an evening dedicated to sound system culture, Reggae Roots, and Dub.
L’événement WICKED STEEPA ET ROOTS I VORIES SOUND SYSTEM MEETING Montpeyroux a été mis à jour le 2026-06-24 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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