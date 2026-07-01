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AGENDA · Montpeyroux

BLIND TEST Montpeyroux

jeudi 16 juillet 2026 · Montpeyroux

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Adresse
965 Route de Lagamas
Ville
34150 Montpeyroux
Département
Hérault
Tarif

Montpeyroux

BLIND TEST

965 Route de Lagamas Montpeyroux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16 2026-08-13

Venez tester vos connaissances musicales entre amis, en famille ou entre collègues, dans une ambiance chaleureuse et festive !
Blind Test à la Brasserie Baudille ! Rendez-vous le jeudi 16 juillet à La Baudille de Montpeyroux pour une soirée placée sous le signe de la musique, de la bonne humeur et de la gourmandise !   .

965 Route de Lagamas Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie +33 4 30 96 82 56  contact@brasseriebaudille.com

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English : BLIND TEST

Come test your music knowledge with friends, family, or coworkers in a warm and festive atmosphere!

L’événement BLIND TEST Montpeyroux a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT

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