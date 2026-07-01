Informations pratiques

Montpeyroux

BLIND TEST

965 Route de Lagamas Montpeyroux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16 2026-08-13

Venez tester vos connaissances musicales entre amis, en famille ou entre collègues, dans une ambiance chaleureuse et festive !

Blind Test à la Brasserie Baudille ! Rendez-vous le jeudi 16 juillet à La Baudille de Montpeyroux pour une soirée placée sous le signe de la musique, de la bonne humeur et de la gourmandise ! .

965 Route de Lagamas Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie +33 4 30 96 82 56 contact@brasseriebaudille.com

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English : BLIND TEST

Come test your music knowledge with friends, family, or coworkers in a warm and festive atmosphere!

L’événement BLIND TEST Montpeyroux a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT