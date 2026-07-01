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AGENDA · Montpeyroux

WINE CLUB ÉDITION COACHELLA Montpeyroux

samedi 11 juillet 2026 · Montpeyroux

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Adresse
ROUTE DE SAINT ETIENNE
Ville
34150 Montpeyroux
Département
Hérault
Tarif
7.5 7.5 7.5

Montpeyroux

WINE CLUB ÉDITION COACHELLA

ROUTE DE SAINT ETIENNE Montpeyroux Hérault

Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

DJ set en live, ambiance Coachella, coucher de soleil sur les vignes et vins du domaine rendez-vous le 11 juillet au MAS ORIGINE pour une soirée festive et conviviale !
Au programme

DJ set en live @compere.fr @swell_musik
Ambiance Coachella
Sunset
Repas compris
Vins, cocktails & soft

MAS ORIGINE Montpeyroux
19h30 00h00
17,50 € / adulte • 7,50 € / enfant   .

ROUTE DE SAINT ETIENNE Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie +33 6 26 42 94 35  masorigine@gmail.com

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English : WINE CLUB ÉDITION COACHELLA

Live DJ set, Coachella vibes, sunset over the vineyards, and wines from the estate: Join us on July 11 at MAS ORIGINE for a festive and fun-filled evening!

L’événement WINE CLUB ÉDITION COACHELLA Montpeyroux a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT

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