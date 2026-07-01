WINE CLUB ÉDITION COACHELLA Montpeyroux
samedi 11 juillet 2026 · Montpeyroux
Informations pratiques
Montpeyroux
WINE CLUB ÉDITION COACHELLA
ROUTE DE SAINT ETIENNE Montpeyroux Hérault
Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
DJ set en live, ambiance Coachella, coucher de soleil sur les vignes et vins du domaine rendez-vous le 11 juillet au MAS ORIGINE pour une soirée festive et conviviale !
Au programme
DJ set en live @compere.fr @swell_musik
Ambiance Coachella
Sunset
Repas compris
Vins, cocktails & soft
•
MAS ORIGINE Montpeyroux
19h30 00h00
17,50 € / adulte • 7,50 € / enfant .
ROUTE DE SAINT ETIENNE Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie +33 6 26 42 94 35 masorigine@gmail.com
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English : WINE CLUB ÉDITION COACHELLA
Live DJ set, Coachella vibes, sunset over the vineyards, and wines from the estate: Join us on July 11 at MAS ORIGINE for a festive and fun-filled evening!
L’événement WINE CLUB ÉDITION COACHELLA Montpeyroux a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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