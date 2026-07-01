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AGENDA · Montpeyroux

FÊTE NATIONALE Montpeyroux

lundi 13 juillet 2026 · Montpeyroux

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Ville
34150 Montpeyroux
Département
Hérault
Tarif
8 8 8

Montpeyroux

FÊTE NATIONALE

Montpeyroux Hérault

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Fête nationale à Montpeyroux concours de pétanque, dîner, feux d’artifice !
Programme de la journée

14h30 Concours de pétanque
17h00 Atelier maquillage & décoration de lampions Pour les enfants
18h30 Apéro offert par la Mairie @bistrot_de_l’olivier sera présent pour tenir la buvette
20h00 Repas de la Fête Nationale
22h45 Feu d’artifice
23h00 Soirée dansante Animée par DJ Johnny Morelli

Repas · Menus

20 € / adulte
Melon au porto (Épicerie @bistrot_de_l’olivier)
Macaronade Boucherie Maison Darcet
Fromage
Tarte aux abricots (Boulangerie)
Vin & café inclus

8 € / enfant (jusqu’à 12 ans)
Steak / frites
Glace
Boisson incluse

Pensez à apporter assiettes et couverts.   .

Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 96 61 07  contact@montpeyroux34.com

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English : FÊTE NATIONALE

National Holiday in Montpeyroux: pétanque tournament, dinner, fireworks!

L’événement FÊTE NATIONALE Montpeyroux a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT

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