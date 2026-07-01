FÊTE NATIONALE Montpeyroux
lundi 13 juillet 2026 · Montpeyroux
Informations pratiques
Montpeyroux
FÊTE NATIONALE
Montpeyroux Hérault
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Fête nationale à Montpeyroux concours de pétanque, dîner, feux d’artifice !
Programme de la journée
14h30 Concours de pétanque
17h00 Atelier maquillage & décoration de lampions Pour les enfants
18h30 Apéro offert par la Mairie @bistrot_de_l’olivier sera présent pour tenir la buvette
20h00 Repas de la Fête Nationale
22h45 Feu d’artifice
23h00 Soirée dansante Animée par DJ Johnny Morelli
Repas · Menus
20 € / adulte
Melon au porto (Épicerie @bistrot_de_l’olivier)
Macaronade Boucherie Maison Darcet
Fromage
Tarte aux abricots (Boulangerie)
Vin & café inclus
8 € / enfant (jusqu’à 12 ans)
Steak / frites
Glace
Boisson incluse
Pensez à apporter assiettes et couverts. .
Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 96 61 07 contact@montpeyroux34.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : FÊTE NATIONALE
National Holiday in Montpeyroux: pétanque tournament, dinner, fireworks!
L’événement FÊTE NATIONALE Montpeyroux a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
À voir aussi à Montpeyroux (Hérault)
- L’APÉRÔ’MAS BY LE DOMAINE MAS DES ARÔMES Montpeyroux 10 juillet 2026
- WINE CLUB ÉDITION COACHELLA Montpeyroux 11 juillet 2026
- PLACE AU TERROIR MONTPEYROUX Montpeyroux 23 juillet 2026
- CONCOURS DE CHANT Montpeyroux 24 juillet 2026
- WICKED STEEPA ET ROOTS I VORIES SOUND SYSTEM MEETING Montpeyroux 24 juillet 2026