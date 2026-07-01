Informations pratiques

Montpeyroux

FÊTE NATIONALE

Montpeyroux Hérault

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Fête nationale à Montpeyroux concours de pétanque, dîner, feux d’artifice !

Programme de la journée

14h30 Concours de pétanque

17h00 Atelier maquillage & décoration de lampions Pour les enfants

18h30 Apéro offert par la Mairie @bistrot_de_l’olivier sera présent pour tenir la buvette

20h00 Repas de la Fête Nationale

22h45 Feu d’artifice

23h00 Soirée dansante Animée par DJ Johnny Morelli

Repas · Menus

20 € / adulte

Melon au porto (Épicerie @bistrot_de_l’olivier)

Macaronade Boucherie Maison Darcet

Fromage

Tarte aux abricots (Boulangerie)

Vin & café inclus

8 € / enfant (jusqu’à 12 ans)

Steak / frites

Glace

Boisson incluse

Pensez à apporter assiettes et couverts. .

Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 96 61 07 contact@montpeyroux34.com

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English : FÊTE NATIONALE

National Holiday in Montpeyroux: pétanque tournament, dinner, fireworks!

L’événement FÊTE NATIONALE Montpeyroux a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT